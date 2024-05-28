صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

فيديو لها ينتشر على "تيك توك".. هل قُتِلت ابنة الـ17 في القبيات؟

صيدا اون لاين

فوجئت بلدية القبيات وفق بيان لها، "بمقطع فيديو منشور على منصة "التيك توك"، يفيد ناشره عن مقتل فتاة سورية اسمها
نور حمدان السعود عمرها 17 سنة في منطقة القبيات".
وأوضحت أنه "بعد التواصل مع كل الاجهزة الامنية المعنية في المنطقة، تبين أن لا علم لها بحصول هكذا جريمة ولا صحة لما يتم تداوله".
وأضاف البيان: "البلدية اذ تشجب وتدين اي عمل اجرامي من اي جهة اتى في حال حصوله فعلا، تبدي خشيتها من بث مثل هكذا اخبار فتنوية وتحريضية لا صحة لها في ظل هذه الظروف الصعبة، وتعتبر الفيديو المنشور بمثابة اخبار لكل الجهات القضائية المعنية وللاجهزة الامنية للتحقق من هذا الامر والكشف عن حقيقة هذا الموضوع ومصادر ناشر الفيديو لتبيان الحقيقة. وان البلدية تحتفظ بحقها في الادعاء على ناشر الفيديو امام القضاء المختص في حال تبيان عدم حقيقة ما اقدم على نشره".

اقرأ أيضا

حوادث أمنية "خطيرة" تتربّص ببلدة لبنانية... إحراق سيارة والحبل على الجرار!

عميد يتوقّع السيناريو المُقبل... "صيف ساخن بإنتظارنا"!

على وقع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.. لماذا التركيز على رفح وما أهميتها؟

عمليات دمج تنتظر إعلان "إفلاس" المصارف الضعيفة

مفاجأة من وزير عن "الكهرباء" في لبنان.. إليكم ما كشفه!

وفاة محمد أحمد الماضي، الدفن ظهر يوم الثلاثاء في 28 ايار 2024

تم نسخ الرابط