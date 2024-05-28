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التعبئة الرياضية لحزب الله اختتمت دورة الشهيد مكة بذكرى التحرير في الغازية برعاية الموسوي

صيدا اون لاين

إحياء لعيد المقاومة والتحرير  في الخامس والعشرين من أيار ونصرة للشعب  الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشريفة وبرعاية نجل سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد ياسر عباس الموسوي اختتمت التعبئة الرياضية لحزب الله في قطاع صيدا دورة الشهيد حسين علي مكة في كرة القدم على أرض ملعب شهداء حركة أمل في الغازية بحضور  الاخ الجريح في المقاومة الإسلامية الأخ المجاهد حسين عاصي والمنسق التنفيذي للإتحاد الفلسطيني لكرة القدم الحاج عفيف النسر ورئيس نادي الشباب الرياضي الغازية الكابتن علي حسون ومسؤول التعبئة الرياضة لحزب الله في قطاع صيدا الحاج سمير ناصر ومسؤول شعبة الغازية الحاج سمير حسون وجمع من عوائل الشهداء وفاعليات البلدة وحشد غفير من الجمهور الرياضي.
الموسوي في ختام الدورة ألقى كلمة من وحي المناسبة شكر فيها المنظمين كما اكد على دور الرياضة في صقل شخصية الشباب.
بعدها تم توزيع الكؤوس والميداليات والدروع حيث حل فريق الشهيد حسين علي مكة في المركز الأول وفريق الشهيد حسن خليفة في المركز الثاني فيما تقاسم المركز الثالث فريقا الشهيد عدنان سبليني وفلسطين تجمعنا.

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