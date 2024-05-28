البنادول الأحمر- إليك أضراره وموانع استعماله

يعتاد معظم الأشخاص على تناول بنادول إكسترا، أحد أشهر الأدوية المسكنة في الصيدليات، من تلقاء أنفسهم، دون الانتباه أن هناك حالات يحظر فيها الحصول عليه.

موانع استعمال بنادول إكسترا

رغم فعالية دواء بنادول الأحمر في تسكين مختلف آلام الجسم، يحظر على الفئات التالية تناوله:

- الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه أحد مكونات الدواء.

- مرضى الكبد النشط.

- مرضى اختلال الكبد الحاد.

- مرضى الفشل الكلوي الحاد.

- مرضى الإنتان الدموي.

- مدمني المشروبات الكحولية.

- مدمني المشروبات المنبهة، خاصةً الشاي والقهوة.

- الحوامل.

- الأطفال الأقل من 12 عامًا.

هل بنادول إكسترا ممنوع للمرضعات؟

يعتبر بنادول إكسترا من الأدوية المسموحة أثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه آمن على الأم والرضيع، ومع ذلك، يستحسن استشارة الطبيب قبل الحصول عليه.

أضرار بنادول إكسترا

لا بد من توخي الحذر عند تناول دواء بنادول الأحمر، لأنه قد يسبب أضرارًا لبعض المرضى، منها:

- الحكة.

- الإمساك.

- الغثيان.

- القيء.

- الصداع.

- الأرق.

- كثرة التبول.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- العصبية.

- التشنجات.

وتصبح الآثار الجانبية لدواء بنادول إكسترا أكثر حدة عند الإفراط فيه. للاطلاع على الجرعة الآمنة منه في اليوم، اضغط هنا.

شاهد: أضرار متعددة للإفراط في تناول المسكنات.. تعرف عليها (فيديو)

فوائد بنادول إكسترا

يستمد دواء بنداول إكسترا قدرته على تخفيف آلام الجسم وخفض الحمى من مادتين، هما:

- الباراسيتامول 500 مجم.

- الكافيين 65 مجم.

ويتميز دواء بنادول إكسترا بخاصية أوبتي زورب، وهي تقنية تجعله أكثر فعالية وسرعة في تخفيف الألم وخفض الحمى مقارنة بباقي المسكنات.

وبفضل هذه التقنية، تشمل دواعي استعمال بنادول إكسترا العديد من الاستخدامات، أبرزها:

- علاج الصداع.

- علاج الشقيقة.

- علاج آلام العضلات.

- علاج آلام الدورة الشهرية.

- علاج آلام المفاصل.

- علاج آلام الأسنان.

- علاج أعراض الزكام والإنفلونزا، خاصةً ألم الحلق.