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بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بأحضان وائل كفورى

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تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو للفنان وائل الكفورى رفقة الفنانة نوال الزغبي  فى كواليس حفلهما في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت نوال الزغبى بإطلالة مميزة وجريئة مرتدية جمبسوت باللون الاوف وايت الدانتيل مكشوف الظهر وهو ما كشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الخفيف وتركت شعرها منسدلا.

وأقيم الحفل وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية، وقدم وائل كفوري مجموعة من أجمل أغانيه، كما قدمت نوال الزغبي مجموعة كبيرة من أغانيها.

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