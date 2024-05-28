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منطقة لبنانية... الجيش يوقف عصابة سرقة

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صدر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "بتاريخ 28/ 5/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية - عكار المواطنين (ر.ح.) و(ن.ا.) و(م.ح.) لإقدامهم على تأليف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية، كما أقدموا على سرقة أسلاك ومعدات كهربائية".
واضاق، "ودهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بدنايل - بعلبك منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.س.) و(ع.س.) المطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر".
وختم البيان: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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