الجيش الإسرائيلي هاجم مبنى عسكرياً في الناقورة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض هدف جوي مشبوه فوق المجال البحري في منطقة رأس الناقورة بالجليل بدون تفعيل صفارات الإنذار.

وأشار العدو الى إن طائراته الحربية هاجمت مبنى عسكريا كان فيه عناصر من حزب الله في منطقة الناقورة.

وأطلق العدو ليلا، القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وحتى صباح اليوم، واصل العدو إلقاء القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري والخط الازرق.

كما أطلق القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة العاشرة ليلا، على بلدة الناقورة ما أدى الى اصابة عدد من المواطنيين اصابات طفيفة عالجتها فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية دون الانتقال الى مستشفيات صور.

نفذ الطيران الحربي ليلا غارات وهمية في سماء الجنوب.