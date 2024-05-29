طقس مستقر معتدل درجات الحرارة يسيطر على لبنان

يسيطر طقس مستقر معتدل درجات الحرارة على لبنان.

وتستقر درجات الحرارة وترتفع الرطوبة السطحية، لغاية السبت.

ويليه كتل حارة بدءًا من الاحد ولأيّام عديدة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحيانًا في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

غائم جزئيًّا مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة:

مشمس مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س