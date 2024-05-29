أطلق 4 رصاصات عليه... وفرّ إلى جهة مجهولة!

وقع إشكال مساء أمس الثلاثاء في بلدة البازورية الجنوبية, تطوّر إلى إطلاق نار, نتج عنه جريح.

وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "المدعو مهدي ضاهر وهو من سكان برج الشمالي, أطلق النار على المدعو محسن نسر من بلدة البازورية وأصابه عدّة طلقات نارية, الأولى تحت القلب, الثانية في قدمه اليسرى, الثالثة في بطنه, والرابعة لم تصبه".

ووفق المعلومات, "تم نقل الجريح إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور لتلقّي العلاج اللازم, ووضعه مستقر, وسيخضع لعملية جراحية اليوم".

وأشارت إلى أن "الجيش عمد على إغلاق طريق برج الشمالي - طريق الحوش لبعض الوقت تفادياً لتطوّر الأمور".

ولفتت إلى أن "مطلق النار لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة, فيما القوى الأمنية حضرت وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة, ولملاحقة مهدي ضاهر الفار من العدالة".

وكشفت أن "القوى الأمنية داهمت منزل مطلق النار في برج الشمالي, بحثاً عنه, إلا أنها لم تجده".