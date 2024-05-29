صاروخٌ جديد يظهر داخل لبنان.. ما هو ومِنْ أين مصدره؟

كشفت دراسة جديدة نشرها معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية أنَّ "حزب الله يمتلك صواريخ أرض - جو إيرانية".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة وترجمهُ "لبنان24"، يقولُ الباحث في المعهد بواز شابيرا إنَّ الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيليّ ضدّ عدة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي النجارية والعدوسية - جنوب لبنان قبل أكثر من 10 أيام، كشفت عن وجود بقايا صاروخ أرض - جو إيراني من نوع "صياد 2"، وهو قذيفة موجهة بالرادار، ولدى إيران اصدارات عدّة من هذا الصاروخ.

ويلفت التقرير إلى أن هناك تقديرات مُختلفة في ما يتعلق بالقدرات التشغيلية لذاك الصاروخ، فيما يُقدر نطاقه التشغيلي بـ65 إلى 100 كلم.

وبحسب شابيرا، فإن الكشف عن حقيقة امتلاك "حزب الله" لمثل هذه القدرات المتقدمة أمر مهمٌ للغاية، ويشير إلى حجم ومستوى المساعدة الإيرانية للمنظمة عبر ممر الأسلحة، والأهمية التي توليها طهران لنقل أنظمة الدفاع الجوي إلى الحزب.

ووفقاً لتقرير "معاريف"، فإنه من المرجح أن وجود هذا الصاروخ في لبنان يُشير إلى وجود منظومات دفاع جوي كاملة بيد "حزب الله"، وهنا يقول شابيرا بحسب تقييماته: "يمتلكُ الحزب حالياً عدداً من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة المصنوعة في إيران، والتي يمكن أن تهدد أنشطة القوات الجوية الإسرائيلية ليس فقط في سماء لبنان".

ويُضيف: "لقد تمَّ الكشف عن بعض هذه القدرات في الأشهر الأخيرة بعد إسقاط حزب الله طائرتين من دون طيار للجيش الإسرائيلي. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى معهد الأبحاث، تمتلك طهران حالياً منظومات دفاع جوي وصواريخ أكثر تطوراً بقدرات أفضل، ومن المحتمل أن تكون إيران نقلت مثل هذه المنظومات إلى لبنان وأن يتم الكشف عن وجودها في المستقبل".

ويُكمل: "السيناريو الآخر المحتمل هو أنه في ضوء قدراتها المتقدمة نسبياً والمدى المحسن لهذه الأنظمة، فقد تكون تلك الأخيرة قد وُضعت على الأراضي السورية حيث يمكنها تغطية أراضي لبنان وكذلك أجزاء من إسرائيل".