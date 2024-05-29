تحذيرٌ فرنسي داخل لبنان: إنها الفرصة الأخيرة!

علّق مصدر نيابيّ على أثيرَ من تسريبات بشأن تحذير المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان بأنّ "لبنان السياسي قد ينتهي ويبقى لبنان الجغرافي" في حال عدم انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية.

المصدر المتابع لحراك لودريان قال لـ"لبنان24" إنَّ الكلام الذي سُرّب ليس دقيقاً كما جرى نقله، موضحاً أنّ لودريان لم يتحدث بهذا المنطق فيما الرسالة التي أثيرت "مُضخّمة على الطريقة اللبنانيّة".

يلفتُ المصدر إلى أن لودريان كان واضحاً في رسالته للجميع عبر التحذير والقول إنّ "هذه الفرصة هي الأخيرة من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي وعلى الأفرقاء عدم إضاعتها، وإلا ستطول الأزمة تماماً وسيتأجل الملف إلى ما بعد الإنتخابات الأميركية التي لا يعرف أحد ما هي المرحلة التي ستأتي بعدها".

الأثاث غير المباع

وختم المصدر بالقول: "الفرصة التي تُمنح للبنان مهمة جداً في ظلّ الأوضاع القائمة في المنطقة ويجب اغتنامها، وإلا سنكون خارج أي تسوية وهذا الأمر ليس من مصلحتنا أبداً".