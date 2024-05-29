"ثانوية رفيق الحريري – صيدا " أحرزت لقب بطولة مدارس لبنان في الشطرنج السريع وإدارة المدرسة كرّمت طلابها الفائزين

أحرزت "ثانوية رفيق الحريري –صيدا" لقب "بطولة مدارس لبنان في الشطرنج السريع " للعام 2023-2024 والتي نظمها "الإتحاد اللبناني للشطرنج" واستضافتها مدارس الليسيه ناسيونال – بشامون بمشاركة 650 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية يمثلون 125 مدرسة من جميع المناطق اللبنانية.

وبالمناسبة كرمت إدارة ثانوية رفيق الحريري طلابها الفائزين بلقب البطولة في لقاء أقيم في حديقة الثانوية بحضور مديرتها السيدة نادين زيدان الحريري التي ألقت كلمة بالمناسبة هنأتهم فيها على هذا الإنجاز معربة عن فخر واعتزاز مدرستهم بهم وبما حققوه .

نتائج البطولة

وكانت البطولة التي تميزت بأجواء تنافسية حامية بين المدارس المشاركة، توّجت بفوز "ثانوية رفيق الحريري" بالمركز الأول ، ومدرسة راهبات المحبة دار النور" بالمركز الثاني و" مدرسة سيدة الرسل" بالمركز الثالث ، و" الليسيه باسكال – عانوت" بالمركز الرابع ، و" الليسيه الفرنسية اللبنانية – طرابلس" بالمركز الخامس.

وجاءت النتائج الفنية على الشكل التالي :

* فئة الإناث :

6 سنوات : جوري جابر ، تيا رجب ، ريتا مبارك ومابيلا مرعي.

8 سنوات : مانيسا قاروط ، جيسيكا قبيسي ، يسمة فرنجية.

10 سنوات : ياسمين الحاج شحادة ، لانا سعد الدين ، سمر الددا.

12 سنة : هبة عباس ، رينا عباس ، لين بدر الدين.

14 سنة : ناديا فواز ، سالي حمادة ، مارييل ناصيف.

16 سنة : عائشة كركوبي ، بسمة حسن ، سيرين داوود.

18 سنة : ريمي الأسمر ، إيجيني بشارة ، فاطمة سلمان.

* فئة الذكور :

6 سنوات : عبد الرحمن ناصيف ، محمد جابر ، يوسف مقداد.

8 سنوات : سلمان ملوك ، أحمد عيتاني ، سركيس زيتجيان.

10 سنوات : سيرجيو معوض ، أحمد القدسي ، إبراهيم ياسين.

12 سنة : محمد القدسي ، مارك ماردكيان ، أنطوني معوض.

14 سنة : مارك بو ديب ، طارق سعد ، آدم أرقدان.

16 سنة : محمد فواز ، بيتر نوار ، ألكسندر شدياق.

18 سنة : جوزف شدياق ، محمد علي فرحات ، ماريو عبد الأحد.

أدار البطولة رئيس لجنة المدارس في الإتحاد اللبناني للشطرنج عباس درويش، وتولى التحكيم الحكم الدولي جمال الشامية عاونه طاقم تحكيمي من 30 حكماً من حملة الألقاب .

وأقيم حفل توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات بحضور حشد من المدعوين، تقدمهم رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ والأمين العام للجنة رئيس الإتحاد اللبناني للشطرنج جودت شاكر، والنائبَين بلال حشيمي وعدنان طرابلسي، ورئيس الإتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سلامة، ورئيسة لجنة المرأة والرياضة في اللجنة الأولمبية نادرة فواز، إضافة الى أعضاء إتحاد الشطرنج ورؤساء الاتحادات السابقين، وقدّم الفائزين نائب رئيس إتحاد الشطرنج حبيب خليل.

وكانت كلمة لشاكر بالمناسبة عبّر فيها عن إعتزازه وتقديره لنجاح البطولة على كافة الصعد، ووجّه الشكر والإمتنان إلى رئيس مدارس الليسيه ناسيونال هيثم ذبيان على إستضافة البطولة، وردّ ذبيان بكلمة أشاد فيها بلعبة الشطرنج ونشاط الإتحاد خصوصاً للفئات العمرية وطلاب المدارس .