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"الليرة" قد تنتعش مُجدداً.. هذا هو الحل

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يقول أحد الإقتصاديين خلال اجتماع خاص إن إمكانية نهوض لبنان إقتصادياً ومالياً "ليس أمراً صعباً"، في حال  توافرت الإصلاحات المطلوبة على الصعيد الداخلي.
وخلال الدردشة، لفت إلى أنَّ أغلب المؤشرات المالية والاقتصادية تقول إن هناك إمكانية لوجود حلحلة مالية جذرية في حال أُقرت سلسلة من القوانين المطلوبة لإعادة انتظام الوضع المالي، مشيراً إلى أنَّ سعر الدولار قد يتبدل أيضاً وقد يأخذ مساراً تنازلياً لتنتعش الليرة مُجدداً.
وأوضح أن كل هذه الأمور ليست مُستحيلة، لكن المطلوب هو شفافية في العمل المالي وتكريس بنية إقتصادية إنتاجية تساهم في مدّ البلاد بالإيرادات ناهيك عن الحوكمة الرشيدة التي تساهم في تقليص مكامن الفساد داخل الدولة.

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