صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

نقابة المالكين طالبت بتنفيذ الأحكام في حق المنكفئين عن تسديد الإيجار والاستغناء عن قانون التمديد 4 سنوات

صيدا اون لاين

ذكّرت نقابة المالكين في بيان، "المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية بوجوب التفاهم مع المؤجرين على بدلات إيجار جديدة، لأن القانون القديم انتهى بعد تسع سنوات من التمديد في قانون الإيجار الجديد. وندعوهم إلى توفير كلفة اللجوء إلى القضاء على الطرفين والتعامل بأخلاق عالية وحسن نية بدلا من سوء النية التي يدعو إليها البعض، بما انعكس سلبًا على خدمة الإيجار ودفع بعض المؤجرين إلى الانكفاء عن تقديم خدمة الإيجار خوفًا على حقوقهم".

ورأت النقابة انه "نظرًا إلى السلبية وسوء النية التي تواجهنا بها لجان التجار للأسف، ندعو إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الإيجارات غير السكنية، باعتبار المستأجرين يشغلون المأجور من دون مسوّغ شرعي وندعو القضاء إلى تنفيذ الأحكام القانونية في هذا الإطار، وباستغناء تام عن القانون الجديد الذي يمدد للمستأجرين ٤ سنوات بغير حق. ونعتبر أن السنوات الأربعين الماضية التي استثمروا فيها أملاكنا بالمجان أكثر من كافية لهم وأكثر من ظالمة في حقنا حيث لا نجد التوصيف اللازم لوصف هذه الحالة من احتلال الأملاك واستباحتها بالمجان".

وطالبت بإبقاء "الأمور على ما هي عليه، وليقُم القضاء بدوره في إنتاج الأحكام اللازمة في حالات الفراغ القانوني، لأننا على ما يبدو لن نصل إلى حلول مع طرف لا يقيم أي اعتبار لمالك استثمر في بناء الأملاك ليأتي مستأجر فيستثمر فيها بالمجان وبالتوريث بما لا يقبله عقل ولا دين ولا منطق".

 


 

 

اقرأ أيضا

منطقة لبنانية.. فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل

تخبّط إداري غير مسبوق في وزارة التربية وميقاتي يوقف إعداد سلسلة الرتب

"جمعيّة محمد زيدان للإنماء" تستكمل أعمال التشجير والتأهيل لحديقة الواجهة البحرية لصيدا

توقيف صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

أمن الدولة في النبطيّة تكشف خيوط "النّسكافيه المغشوش"

توقيف عصابة يستدرج أفرادها ضحاياهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي ويسلبونهم مقتنياتهم بقوّة السّلاح على طريق صيدا - جزين

تم نسخ الرابط