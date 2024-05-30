لفقدان الوزن- تناول هذا النوع من المكسرات

يعد اللوز من المكسرات المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن هل يساعد على فقدان الوزن؟

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" تأثير اللوز على وزن الجسم، وفقًا لموقع "Livestrong".

هل اللوز ينقص الوزن؟

يلعب اللوز دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

1- كبح الشهية

يساعد اللوز على كبح الشهية المفتوحة، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم.

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2- حرق الدهون

يتميز اللوز بمحتواه العالي من البروتين النباتي، الذي يساهم في تحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة بالجسم، عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وبناء وتقوية العضلات، بحسب الدراسات.

3- ضبط سكر الدم

يساهم اللوز في تنظيم مستويات السكر بالدم، لغناه بالدهون الصحية، التي تساعد على تحسين حساسية الإنسولين بالجسم، بالإضافة قدرة أليافه الغذائية على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.

ومع ذلك، يجب الانتباه الكمية المستهلكة من اللوز، لأن تناوله بشكل مفرط قد يسبب السمنة، لارتفاع سعراته الحرارية، حيث يحتوي على 160 سعرة حراري لكل 23 حبة.

علاوة على ذلك، من الضروري اتباع النصائح التالية عند تناول اللوز في الرجيم:

- تناول اللوز ضمن نظام غذائي صحي.

- تناول اللوز النيء، لأن المحمص قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، لاحتوائه على الكثير من الأملاح.

- تجنب اللوز المغطى بالشوكولاتة، منعًا لاستهلاك سعرات حرارية إضافية عند تناوله.