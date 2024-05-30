أطعمة تحميك من انسداد الشرايين- تناولها بانتظام

انسداد الشرايين يهدد بالكثير من المشكلات الصحية. عادة ما يحدث نتيجة اتباع نمط حياة غير صحي. وقد يساعد اتباع نظام غذائي مناسب مع تناول بعض الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين، في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وتمنع انسدادها، وفقًا لـ "Health line".

ومن أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين، هي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والأوميجا 3، وتشمل:

التوت

التوت يحتوي العديد من الفوائد الصحية، التي قد تقلل الالتهاب وتحسن من صحة القلب، إذ يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، ومضادات الأكسدة الفلافونويد، التي تدعم صحة القلب.

الفاصوليا

الفاصوليا قد تحمي من تصلب الشرايين، لأنها مليئة بالألياف، وتتحكم في مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر انسداد الشرايين.

السمك

قد يساعد تناول السمك في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لأنه غني بالأوميجا 3، الذي يعمل على تقليل الالتهاب وتجلط الدم، ويحسن من ضخ الدم الغني بالأوكسجين لأعضاء الجسم.

البصل

من أكثر الخضروات الداعمة لصحة الشرايين قد يحمي من تصلب الشرايين، وأظهرت الدراسات أن تناوله قد يقلل من خطر الوفاة الناجم عن تصلب الشرايين.

الحمضيات

الحمضيات مثل الليمون والبرتقال وكافة الأطعمة الغنية بالفيتامين سي، قد تقلل من الالتهاب الذي قد يساعد في زيادة فرص الإصابة بمشكلات القلب.

الزنجبيل والقرفة

من المشروبات التي تحسن من مستويات الدهون في الدم، وتقلل من تكتل الصفائح الدموية في الدم.

بذور الكتان

بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم. بالإضافة إلى كونها ذات قيمة غذائية عالية، لذا تساعد في الوقاية من تصلب الشرايين.

الخضروات الصليبية

وفقًا لبعض الأبحاث الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، قد يساعد تناولها على تقليل فرص الإصابة بتكلس الشرايين وخطر الوفاة الناجم عن الأمراض المرتبطة بتصلب الشرايين.

البنجر

يحتوي البنجر على النترات، وهي مركبات تتفاعل مع الجسم لتتحول إلى أكسيد النيتريك، والذي قد يساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مما قد يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين.

المكسرات

تعد من مصادر البروتين والألياف الممتازة، التي تساعد على منع انسداد الشرايين، وتعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار وقد يساعد في زيادة نسبة الكوليسترول الجيد، وخفض ضغط الدم الانقباضي.

زيت الزيتون

تناول زيت الزيتون باستمرار يحسن من وظيفة الأوعية الدموية بشكل كبير ويقلل من علامات الالتهاب، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.