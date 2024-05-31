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رياضة

مهاجم باريس سان جرمان السابق يعلن اعتزاله!

صيدا اون لاين

أنهى المهاجم الاوروغوياني أدنسون كافاني ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب بلاده مشواره الدولي.
وكشف مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق والبالغ 37 عاما أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي بعد 136 مباراة بقميص منتخب بلده من أجل التركيز على إنهاء مسيرته مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.
وقال اللاعب الذي خاض ظهوره الدولي الأول عام 2008 في رسالة موجهة إلى الجمهور الأوروغوياني: "لقد كنت وسأبقى دائمًا محظوظًا لأنني ارتديت هذا القميص لتمثيل أكثر ما أحبه في العالم، بلدي".
وأضاف، "أريد أن أكرّس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأن أقدم كل ما لدي وباستطاعتي أن أقدمه حيث أريد أن أكون".
وتابع، "اليوم قررت الاعتزال، لكنني سأبقى مساندا دائمًا للمنتخب بقلب نابض، مثلما حدث عندما دخلت الملعب بهذا القميص الجميل".
وسجّل كافاني 58 هدفا لمنتخب بلاده وهو الهدّاف الثاني تاريخيًا بعد لويس سواريس (68)، كما شارك في كأس العالم أربع مرات: جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور نصف النهائي، البرازيل 2014، روسيا 2018 وقطر 2022، ونال مع منتخب بلاده لقب كوبا أميركا عام 2011، كما يعد ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في بلاده بعد دييغو غودين (161) وسواريس (137).
ولم يتم استدعاء المهاجم الذي لعب لسان جرمان بين 2013 و2020 ويعد ثاني أفضل هداف في تاريخ نادي العاصمة بـ 200 هدفا بعد كيليان مبابي (256)، للمنتخب منذ مونديال 2022 حيث ودّعت أوروغواي من الدور الأول.

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