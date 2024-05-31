انتقام إلهي- وباء خفي يحصد أرواح الإسرائيليين

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن حدوث قفزة في معدل الوفيات بين سكان الشمال بنسبة 20% بعد 8 أشهر من بدء الحرب، الذي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشف موقع "والا" العبري أن هناك وباءً خفيًا أسفر عن تدهور الأوضاع الصحية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم ووفاة الكثير منهم، رغم نظام الدعم الصحي والرعاية الاجتماعية الذي يتمتعون به.

"منذ أن بدأت العمل قبل 30 عامًا، لم أواجه مثل هذا الوقت العصيب"، بهذه الكلمات عقّب مخلوف أوحانا، مسؤول عن مراسم الدفن في كريات شمونة، على هذه الظاهرة الغريبة.

وأضاف أوحانا: "ارتفع عدد الوفيات في المنطقة بشكل ملحوظ أكثر من العام الماضي"، حسبما نشر موقع قناة "يورو نيوز".

وتوفي 30 شخصًا من السكان منذ بداية الحرب، مقابل 11 حالة وفاة في نفس الوقت من العام المنصرم، نقلًا عن يورام مخلوف، المدير العام للبلدية.

وأوضحت إحدى المتطوعات في كيبوتس ساسا التي شهدت 6 جنازات منذ السابع من أكتوبر: "عندما يكون الناس بعيدين عن منازلهم وصحتهم ليست على ما يرام، فمن الطبيعي أن تتدهور أوضاعهم بشكل سريع جدا".

وأكدت أن تقلب المزاج يتسبب في إضعاف الجسم وانهياره تمامًا، مشيرةً إلى أنها لم تكن تتخيل أن الحرب سيكون لها مثل هذا التأثير المفجع.