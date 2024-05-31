الرياضي اللبناني يقصي غورغان الإيراني بطريقه لنهائي فيبا وصل..

حجز فريق النادي الرياضي بيروت مقعده في المباراة النهائية، لدوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة "فيبا وصل" بفوزه على غورغان الإيراني بفارق 16 نقطة وبنتيجة (97-81)، باولى مواجهات نصف نهائي المسابقة، التي اجريت اليوم، في صالة لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان هايك غيوكجيان افضل مسجل للرياضي وفي المباراة برصيد 18 نقطة واضاف 6 متابعات مع تمريرتين حاسمتين.

وينتظر بطل لبنان وغرب آسيا، الفائز من لقاء "الحكمة" بيروت ونادي "الكويت" المقرر عند السادسة مساء اليوم، وتأمل الجماهير اللبنانية بتكرار الديربي بين ممثليه، في المواجهة الـ13 هذا الموسم خلال خمسة أشهر، وهي انتهت بـ 10 انتصارات للنادي الرياضي مقابل 2 للحكمة.