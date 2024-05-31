في حال حصول حالات طوارئ.. ماذا تحتاجون داخل منازلكم للبقاء على قيد الحياة؟

ذكرت "العربية"، أنّه يتمّ النصح من آن لآخر على "الاستعداد لحالة طوارئ معينة" من خلال تخزين الضروريات في حالة عدم قدرة الأسر على مغادرة المنازل.

وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن هناك موقعا حكوميا بريطانيا جديدا يكشف عن "خطة الطوارئ المنزلية"، تتضمن قائمة "إمدادات الطوارئ" مثل المياه المعبأة والمناديل المبللة والأغذية غير القابلة للتلف.

لكن وفقًا للعلماء، فإن القائمة البريطانية تغفل بعض العناصر المهمة التي يمكن أن تساعد على البقاء على قيد الحياة في حالة حدوث فيضانات أو حرائق أو جائحة صحي جديد أو حتى حرب نووية.

مولد كهرباء يعمل بالغاز

وقال روبرت هاندفيلد، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن الأسر لا يمكنها الاستغناء عن مولد يعمل بالغاز، حيث يمكن استخدامه كمصدر طاقة احتياطي للمنازل أثناء انقطاع التيار الكهربائي، على سبيل المثال، في حالة حدوث طقس شديد. وأضاف هاندفيلد أنه بالطبع سيتعين على المستخدمين الحصول على عبوات البروبان السائل كمصدر للوقود لتشغيل المولد الكهربي، مشيرًا إلى أن بعض المناطق في العالم تتعرض لعواصف وفيضانات قوية، وتعد الكهرباء حاجة أساسية في مثل تلك الحالات".

المنشار الكهربائي

كما أن هناك عنصرا آخر يمكن أن يكون مفيدًا وهو المنشار الكهربائي، وشرح هاندفيلد إن "قاطني المناطق التي يوجد بها الكثير من الأشجار يحتاجون لاقتناء واحد على الأقل، لاستخدامه في إزالة أي أشجار يمكن أن تسقط على منازلهم".

كمامات واقية N95

وفي حالة حدوث جائحة أو سيناريو يتطلب الحماية من الدخان، يوصي الخبراء باستخدام قناع الوجه N95، الذي يعد الاختيار المناسب لتصفية الجسيمات المحمولة جواً مقارنة بالأقنعة الواقية التقليدية أو أغطية الوجه القماشية.

في الحروب النووية

وفي ملاحظة أقل تفاؤلاً، قال البروفيسور آلان روبوك، عالم المناخ في "جامعة روتجرز"، إنه إذا كانت هناك حرب نووية "فلا يوجد شيء يمكن القيام به للاستعداد لها"، موضحًا أن "الحل الوحيد هو تخليص العالم من الأسلحة النووية".

إمدادات الطوارئ

تتضمن توصيات "خطة الطوارئ المنزلية" البريطانية بتخزين "إمدادات الطوارئ" مثل المياه المعبأة في زجاجات وشعلة ومناديل مبللة وأغذية غير قابلة للتلف، ومجموعة إسعافات أولية وبطاريات احتياطية".

التجربة الفنلندية

قاد هذه المبادرة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، الذي استلهم الاستعدادات المماثلة في دول مثل فنلندا. وتتوقع فنلندا أن تكون الأسر قادرة على التكيف لمدة 72 ساعة في المواقف التي "تتعطل أو حتى تتوقف فيها خدمات المجتمع".

ويتم تشجيع الفنلنديين على تخزين الطعام والماء والاستعداد "للاحتماء في الداخل" عن طريق سد الفجوات في النوافذ و"الانتظار بهدوء للحصول على التعليمات" على الراديو.

إنذار عبر الهواتف المحمولة

وكان دودن قد قدم في السابق نظام "التنبيه في حالات الطوارئ"، والذي يسمح للسلطات البريطانية بإطلاق إنذار على ملايين الهواتف المحمولة لإبلاغ المواطنين بأزمة محتملة.