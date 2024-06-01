التعبئة الرياضية لحزب الله اختتمت أنشطتها بذكرى عيد المقاومة والتحرير في صيدا وبلدات الجوار

إختتمت التعبئة الرياضية لحزب الله في قطاع صيدا أنشطتها بمناسبة عيد المقاومة والتحرير حيث نظمت عدة أنشطة في ألعاب كرة القدم وكرة الطاولة والكاراتيه في صيدا وفي قرى وبلدات الغازية وحارة صيدا وإركي وكفرحتى وحومين التحتا وبنعفول ورومين وعنقون وزغدرايا وبلغت 28 نشاطا بحضور العديد من كوادر قطاع صيدا وحشد من المشجعين وفي ختام كل دورة قدمت الجوائز على الرابحين وأشرف على تلك الأنشطة المسؤول الرياضي في قطاع صيدا الحاج سمير ناصر.