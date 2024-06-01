صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
عملية جديدة لـ"الحزب".. قصف مرابض ‏مدفعية العدو وانتشارًا لجنوده بالفيديو والصور: إسقاط مسيّرة اسرائيلية في الأراضي اللبنانية! "الجهاد الإسلامي": سندرس المقترح الذي تحدث حوله بايدن ونتّخذ موقفًا وطنيًا بما يضمن وقف العدوان قوى الأمن أعلنت عن نتائج المرحلة الأولى من حملتها في بيروت: انخفاض نسبة الجرائم وارتفاع عدد الموقوفين استهداف سيارة في حاروف! الخارجية رحّبت بتصريح بايدن بشأن وقف حرب غزة: لانسحاب إسرائيل مما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة ووقف خروقاتها

لبنان

تُطلِق النار على ضحاياها... إلقاء القبض على "أخطر" عصابات السرقة!

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، رصدت شعبة المعلومات عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات آلية في مناطق جبل لبنان والضاحية الجنوبية ومحيطها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة إلى كشف هويتيهما وتحديد مكان إقامتهما في محلتي الرويس وحي السلم، وهما كل من:
ع. م. (مواليد عام 2003، لبناني)
ن. ن. (مواليد عام 2000، لبناني)
كما تبيّن انه يوجد بحق الثاني بلاغ بحث وتحر بجرم سلب.
بتاريخ 21-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة عملية مداهمة متزامنة لمكان إقامتهما في الرويس وحي السلم واوقفتهما، وبتفتيشهما ومنزلهما عثر على مسدس خرز لون اسود، هاتفين خليويين ودراجة آلية نوع "هاوجيو" دون واجهة ودون تسجيل.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح بعد إطلاق النار على الضحايا، وذلك على الخط الممتد من الناعمة باتجاه خلدة ومن خلدة باتجاه كفرشيما والحدت.

كما أفادا بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مناطق الناعمة، خلدة، بشامون، الشويفات، كفرشيما، الحدت، الحازمية، الدكوانة، الضاحية الجنوبية ومحيطها. وانهما ينشطان بهذه العمليات بمعدل دراجة او دراجتين في اليوم، وان الهاتفين المضبوطين هما نتيجة عمليات السلب، كذلك اعترفا بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

اقرأ أيضا

التعبئة الرياضية لحزب الله اختتمت أنشطتها بذكرى عيد المقاومة والتحرير في صيدا وبلدات الجوار

قصفٌ يطال عدلون بين مدينتي صيدا وصور.. ماذا استهدفت طائرة مُسيرة؟

وفاة طالبة إثر سقوطها من فجوة في أرضيّة باص

بلدية صيدا: لجنة الشفافية أصدرت تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية عن ايار 2024

تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح

بشأن لبنان.. تصريحٌ مهم من بايدن!

تم نسخ الرابط