الخارجية رحّبت بتصريح بايدن بشأن وقف حرب غزة: لانسحاب إسرائيل مما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة ووقف خروقاتها

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول ضرورة وقف الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتبادل الأسرى، ورأت فيها "فرصة ونافذة لتطبيق حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت لعام 2002، كما شجعت الوزارة كافة "مبادرات السلام المرتكزة الى العناصر المذكورة أعلاه".

ودعت إلى "أهمية أن تتضمن كافة المبادرات المتعلقة بإعادة الهدوء الى الحدود الجنوبية اللبنانية على التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن 1701. فلقد عانى اللبنانيون كثيرًا، ودفعوا أثمانًا غالية بسبب تطبيق أنصاف الحلول، بدل البحث عن حلول دائمة تحفظ السلم والأمن الإقليميين".

وشدد الخارجية على أنّه "حان الوقت لانسحاب إسرائيل من ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وإنسحابها الى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، ووقف خروقاتها البرية، والبحرية، والجوية، من أجل الوصول الى مرحلة إستقرار مستدام في جنوب لبنان".