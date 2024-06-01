قوى الأمن أعلنت عن نتائج المرحلة الأولى من حملتها في بيروت: انخفاض نسبة الجرائم وارتفاع عدد الموقوفين

صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلـي _ شعبـة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

بعد انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية في بيروت الكبرى من تاريخ 15-05-2024 حتى 27 منه، وبعد أن ثَبُتَت فعاليتها، ستعمد قطعات قوى الأمن الدّاخلي، إلى إجراء حملات مختلفة، بصورة متقطّعة وفُجائية، بغية ملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، وضبط المخالفات الشّائعة، وذلك بهدف الحِفاظ على الأمن وحماية المواطنين وبخاصةٍ من عمليات السّلب بقوّة السّلاح وأعمال السّرقة والنّشل، التي تُنفّذ وبخاصة بواسطة درّاجات آليّة، وبعد ارتفاع عدد القتلى الناتج عن حوادث السير أكثر من 100 %.

وجاءت نتائج هذه الحملة على الشكل التالي:

انخفضت جرائم (سرقة السيارات، السلب، السرقة، جرائم القتل، والنشل) بنسبة 22%.

ارتفعت أعداد الموقوفين بمختلف الجرائم بنسبة 36%.

ارتفع عدد المحاضر بمخالفات السير بنسبة 56%.

عدد المخالفات المنظّمة:

في وحدة شرطة بيروت /3025/ محضرًا.

في وحدة الدرك الإقليمي /3608/ محضر موزّعة على الشكل التالي:

سرية بعبدا نظّمت /964/ محضرًا.

سرية الضاحية نظّمت /1369/ محضرًا.

سرية الجديدة نظّمت /1275/ محضرًا.

إن قوى الأمن الداخلي مستمرّة في خدمة المواطنين وحمايتهم من كل ما يهدّد حياتهم وممتلكاتهم وراحتهم رغم كل الظروف والمصاعب التي تمرّ بها البلاد.