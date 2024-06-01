جريمة بشعة جداً.. طعن والده حتى الموت واعتدى على شقيقه الأصغر!

قررت الجهات القضائية في تونس الحكم بالسجن على شاب أقدم على طعن والده حتى الموت والاعتداء على شقيقه الصغير قبل أيام عدة.

وحكم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بولاية بنزرت شمال تونس، أمس الجمعة، بالسجن في حق المتهم.

وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عاما، على قتل والده الطبيب البالغ من العمر 55 عاما بعدة طعنات بسكين بعد نشوب خلاف بينهما لأسباب مجهولة.

واعتدى الشاب أيضا بأدة الجريمة نفسها على شقيقه الأصغر قبل أن يلوذ بالفرار، وتمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وقالت مصادر صحية إن الضحية طبيب معروف في بنزرت.