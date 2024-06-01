قوى الأمن: توقيف سوري وعراقي يروجان المخدرات

صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى سريّة الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين بترويج المواد المخدّرة في محلة الرويس – أوتوستراد السيد هادي نصر الله، وحي السلم على متن دراجة آلية.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات السّرية توصلت الى تحديد هويتيهما، وهما:

ن. ع. (مواليد عام 1999، عراقي)

م. ه. (مواليد عام 1998، سوري)

بتاريخ 29-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكنت قوة من قطعات السرية بقيادة آمر فصيلة برج البراجنة من توقيفهما بالجرم المشهود خلال قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلة الرويس.

بتفتيشهما والآلية عثر على كمية من المواد المخدرة مقسمة ومعدّة للترويج، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات، كما تبيّن ان الدارجة التي جرى ضبطها مسروقة.

اجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على اشارة القضاء.