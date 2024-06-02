التعبئة التربوية لحزب الله افتتحت معرضها السنوي الثاني للكتاب في بلدية حومين التحتا

احتفاء بعيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من أيار ونصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشريفة وبرعاية عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسين غبريس افتتحت التعبئة التربوية لحزب الله وبالتعاون مع بلدية حومين التحتا معرض الكتاب السنوي الثاني في قاعة الأنشطة في البلدية وتخلل النشاط كلمات لكل من راعي الحفل ورئيس بلدية حومين التحتا السيد خضر عيسى من وحي المناسبة بحضور حشد من الفعاليات السياسية والعلمائية والحزبية والتربوية والاجتماعية والاهلية.

وبعد قص شريط الافتتاح جال الحضور في أرجاء المعرض الذي نال إعجابهم وتوجه الجميع بالتهنئة للاخوة المنظمين على نشاطهم المميز آملين الاستمرار فيه بشكل سنوي لما يعود بالفائدة الكبرى على المجتمع ومختلف فئاته واجياله.