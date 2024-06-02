الراعي: ندعو الدولة الى دعم المزارعين وتعزيز كفاءة الانتاج الزراعي وتحسين التكيف مع التغيّر المناخي

اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال القداس الالهي بمناسبة عيد سيدة الزروع على نية المزراعين والقطاع الزراعي، الى ان "القداس اليوم على نية كرم بو شعيا ونصلي من اجل شفائه وهو في حالة غيبوبة منذ سنة بسبب حادث سير، وعلى نية المزارعين فالأرض تشكل عنصرا جوهريا من الهوية الوطنية".

وحيا الراعي "جهود مدير عام الزراعة لويس لحود لابقاء المزارع في ارضه وندعو الدولة الى دعم المزارعين وتعزيز كفاءة الانتاج الزراعي وتحسين التكيف مع التغيّر المناخي، ونتمنى على اللبنانيين المنتشرين تسويق المونة والصناعات الغذائية لأن ذلك يدخل العملة الصعبة الى لبنان".

وتابع الراعي :"لو أن السياسيين عندنا يشعرون بموهبة الروح القدس فيتحررون من مصالحهم الخاصة من اجل الخير العام"، مضيفا :"كيف يستطيع اي سياسي القيام بمهمته الخطيرة من دون العودة الى الروح القدس لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية يخلق بيئة نظيفة ويلتزم بالثوابت الوطنية".