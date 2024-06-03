سلسلة غارات مُعادية.. هذا هو الوضع الميداني جنوبا

في آخر التطورات الميدانية جنوبا، اغار الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الإثنين مستهدفاً كسارة العروش ـ عرمتى في مرتفعات جبل الريحان، كما أغار على أطراف بلدة حانين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات الاولية إلى ان لا اصابات جراء الغارات التي استهدفت حانين وكسارة العروش.

هذا واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف الناقورة بشكل متقطع صباح اليوم الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة محيبيب بالقذائف المدفعية.

وكانت أطراف الناقورة تعرّضت لغارة من الطيران الحربي المعادي قرابة الواحدة والنصف فجراً.

وقرابة الساعة 3 فجرا أغار الطيران المعادي مستهدفا بلدتي مارون الراس والخيام.