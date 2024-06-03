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عين الرياضي بيروت على تمثيل قارة آسيا أمام العالم!

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أحرز نادي الرياضي لقب بطولة "وصل" بعد فوزه المثير على نادي الحكمة بنتيجة 100-90 مساء السبت الماضي خلال الوقت الإضافي بعد أن إنتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل 79-79، التحق بالأصفر فريق جورجان الإيراني بعد فوزه على نادي الكويت بنتيجة 92-76، ليتأهل الفريقان لبطولة BCL Asia عن منطقة غرب آسيا.
وبالتالي سينضم الرياضي إلى المجموعة الأولى، بينما سيلعب جورجان ضمن المجموعة الثانية بناءً على القرعة التي أجريت في 31 أيار الماضي.
Group A - Liaoning Flying Leopards, Shabab Al Ahli-Dubai, NS Matrix Deers, Al Riyadi
Group B - Hiroshima Dragonflies, Shahrdary Gorgan, KCC Egis, Pelita Jaya Basketball
ومن بعدها يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة النصف النهائي وبعدها إلى النهائي.
لن يتوج الفائز بالبطولة كأول بطل لآسيا على الإطلاق فحسب، بل سيحصل أيضًا على حق تمثيل القارة في كأس "إنتركونتيننتال كوب" لكرة السلة، وهو أعلى جوائز الاتحاد الدولي لكرة السلة.
ومن المقرر أن تقام بطولة BCL Asia، المعروفة سابقًا باسم كأس أبطال آسيا لكرة السلة، في الفترة الممتدة ما بين 9 و15 حزيران في دولة الإمارات.

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