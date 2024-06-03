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إقتصاد وأعمال

إنتخاب محمد الحوت رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA

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في 2 حزيران 2024 تم إعادة انتخاب السيد محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة - مدير عام شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، عضوا في مجلس المحافظين لمدة ثلاث سنوات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجويIATA AGM في دبي ، كما تم إنتخابه بالإجماع رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.
يعد هذا الحدث السنوي أكبر تجمع لقادة شركات الطيران في العالم.
لجنة التدقيق تتكون من خمسة أعضاء من مجلس المحافظين وهي مسؤولة عن مراجعة عملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية وعملية التدقيق وعملية مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح.
ويعتبر مجلس المحافظين أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويُعنى بوضع الخطط والإستراتيجيات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي العالمي، والمسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الإستراتيجية، وكذلك رسم السياسات العامة للاتحاد وشؤون الأمن والسلامة والبيئة، فضلاً عن متابعة مهام اللجان الاستشارية المنبثقة عن المجلس.

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إنتخاب محمد الحوت رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA

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