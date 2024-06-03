رعد: العدو فشل في حربه العدوانية وفشل في تحقيق أهدافه والمقاومة وأهلها في لبنان

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "ما نشهده في الغرب من الجيل الشاب هو بداية إشتباك بين الجيل الأكبر والجيل المعاصر لأن الجيل المعاصر أصيب بصدمة في وعيه ووجدانه وهو كان يتعلم في المناهج أن إسرائيل هي واحة الديمقراطية فإذا به أمام مشهد أن الكيان الصهيوني مجرم وسفاح ومتوحش".

ولفت رعد، خلال حفل تكريمي أقامه "حزب الله" لأحد عناصره في بلدة الصرفند، الى أن "ما حققته حرب غزة أنها كشفت العدو الصهيوني أمام الغرب ورآه على حقيقته وبوضوح وأحرِج من صورته الحقيقية".

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني أراد أن يقضي على قضية فلسطين، فإذا بها تتألق وتصبح القضية الأولى في العالم"، معتبراً أن "العدو الصهيوني خرج ليقول أنه يملك الردّع الذاتي فإذا بالأحداث تثبت بأن هذا العدو لا يستطيع أن يحمي نفسه ويحتاج إلى دول كبرى تأتي إليه من أجل أن تدعمه وتوفر له الحماية".

وأضاف "العدو فشل في حربه العدوانية وفشل في تحقيق أهدافه والمقاومة وأهلها في لبنان وفلسطين سيخرجون منتصرين".