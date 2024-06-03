حرائق وخسائر وخوف كبير.. تقريرٌ يكشف ما فعلته صواريخ "الحزب" بالإسرائيليين

أفاد موقع "واينت" العبري، أن أضرارا جسيمة لحقت في محمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" أمس الأحد باتّجاه كتسرين.

وقال الموقع إن 15 طاقم إطفاء كافحوا النيران لساعات طويلة، وبحسب التقديرات، فإن ترميم بعض المناطق التي دمرها الحريق الكبير بالكامل، على طول مسارات المشي في المنطقة، سيستغرق عدة سنوات.

وأضاف أن عكا ونهاريا دخلتا أيضا في نطاق "حزب الله"، حيث يشعر السكان بالقلق: "إنها تقترب منا. كان الأطفال يرتجفون وكذلك الآباء. والمدارس أغلقت".

وذكر الموقع أنه في ظل تصعيد القتال في القطاع الشمالي، دخل آلاف سكان المستوطنات التي لم تدو فيها أجهزة الإنذار لعدة أشهر، بما في ذلك عكا ونهاريا.

وقد شهدت كتسرين نفسها، والتي تعد أكبر مستوطنات الجولان عدة إنذارات خلال الحرب، ولكن لعدة أشهر كانت هادئة في معظم الأوقات، وهو ما تم انتهاكه عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أمس الأحد، عن سقوط 4 صواريخ في مناطق غير مأهولة في محيط مستوطنة كتسرين جنوب الجولان السوري المحتل.