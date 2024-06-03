باسيل: فريق المعارضة يسير بمنطق أنه سيسير بمرشّح لتحدّي الحزب وهو لا يملك الثلث المعطّل

اشار رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل الى ان هناك عدّة ازمات وجودية مثل الازمة الاقتصادية والنازحين السوريين وتحلّل الدولة والحرب الدائرة، وكل هذه الامور تعادل الهجرة.

واشار باسيل في حديث تلفزيوني، الى ان فرنسا يجب أن تكون قد تعلمت من دعمها لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان "مرشح المواجهة" ما من امكانية لوصوله لسدة الرئاسة، وهناك اطراف ترفض فرنجية، ولفت الى ان فريق المعارضة يسير بمنطق أنه سيسير بمرشّح لتحدّي حزب الله وهو لا يملك الثلث المعطّل.

واعتبر بان اللقاء مع السفير الفرنسي كان جيّدًا، ومن الواضح أن هناك "فهم" للوضع اللبناني والخيار الثالث هو التوافق، ونحن شعب قادر على التأقلم بالرغم من كل الأزمات وهذا أمر جيد وسيء في آن واحد. وتابع "لم نكن بحاجة إلى اللجنة الخماسية للتشاور والتوصل إلى انتخاب رئيس، وأنا مع التوافق وليس الإنتخاب لأنه عبر الإنتخاب سيُحارَب الرئيس. واوضح بانه "فزنا من 6 سنوات بالرئاسة ولم يكن المردود علينا ايجابيًا، ويجب توقيف الهجرة من اجل المحافظة على الوجود المسيحي".

واردف باسيل "نحن والاشتراكي وكتلة الاعتدال وكتل عدّة رأينا ان التوافق هو الخيار الافضل، واذا لم يحصل نذهب الى انتخاب بدل الفراغ"، وشدد على انه يجب الا يصبح التشاور قبل الانتخاب "عِرفًا".