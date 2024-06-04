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صواريخ "الحزب" تُحرق إسرائيل... وحالات اختناق

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اجتاحت حرائق غابات مساحات واسعة من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب صواريخ أطلقها "حزب الله" من لبنان، وتكافح فرق الإنقاذ للسيطرة عليها.
وأجلت السلطات الإسرائيلية العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات قريبة من الحدود اللبنانية منذ أشهر بسبب تصاعد القتال بين إسرائيل و"حزب الله".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود إصابات طفيفة وباشتعال النيران في بعض المنازل.
وأرسل الجيش الإسرائيلي معدات وجنوداً للمساعدة في احتواء النيران التي انتشرت بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف، وأصيب ستة من جنود الاحتياط بإصابات طفيفة وباختناقات ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية قولها إن الحرائق امتدت بالفعل إلى مئات الأفدنة.
وقالت خدمة الإطفاء الوطنية إن أعضاءها عملوا في وقت متأخر من الليل في عدة مواقع، منها بلدة كريات شمونة حيث كانوا يحاولون حماية صف من المنازل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أغلقت الطرق وطلبت من السكان الذين ما زالوا في المنطقة إخلاءها.

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