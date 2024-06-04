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استهداف دراجة نارية في الناقورة!

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افادت "الميادين"، اليوم الثلاثاء، عن استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في الناقورة.
هذا وقد افادت قناة "العربية"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن استهداف سيارة بين بلدتي لبايا ويحمر في البقاع الغربي.
وأشارت "الجزيرة" إلى وقوع "3 إصابات في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة يحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان".
وبحسب مصادر "العربية"، فإن المستهدف في الغارة هو شخصية من حزب الله.
وتتواصل الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل بالتزامن مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تثار مخاوف من نشوب صراع أكبر عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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