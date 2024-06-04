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قاسم: قرارنا ألا نوسع الحرب لكن إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها

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أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​، أنّه "إذا أرادت ​إسرائيل​ خوض حرب شاملة، فنحن جاهزون لها"، مشدّدًا على أنّ "أيّ توسيع إسرائيلي للحرب على ​لبنان​، سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل".
وأعلن، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "المقاومة جاهزة للمعركة، ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أيّ انتصار"، موضحًا أنّ "قرارنا ألّا نوسّع الحرب، لكنّنا سنخوضها إذا فُرضت علينا". وكشف أنّه "وصلتنا تهديدات في الشّهرين الماضيين، وكان جوابنا أنّ جبهة لبنان مرتبطة بغزة".
وأشار قاسم إلى أنّ "الكلام عن انسحاب قوّات "الرّضوان" من الحدود اللّبنانيّة مع إسرائيل، غير صحيح"، لافتًا إلى "أنّنا استخدمنا قسمًا قليلًا من قدراتنا بما يتناسب مع طبيعة المعركة".

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