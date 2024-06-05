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سفارة أميركا أكّدت أنّ مُنشأتها وفريقها بأمان بعد استجابة الجيش وقوى الأمن لحادثة إطلاق النار

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أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، أنّ "في الساعة 8:34 تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة عند مدخل السفارة الأميركية. بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ "السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

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