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آخر مستجدّات الجنوب: فوسفور وقذائف حارقة!

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على وقع التهديدات الإسرائيلية بحرب أقوى على لبنان، يستمرّ التصعيد المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله". فقد ألقى الجيش الاسرائيلي القنابل الحارقة على بلدة عيتا الشعب - البستان مما أدى الى اندلاع النيران بالأحراج المتاخمة لها.

وتعرّضت اطراف بلدة الوزاني - قضاء مرجعيون، لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف، بالإضافة إلى أطراف بلدة الناقورة.
كما سُجّل قصف فوسفوري على خلة البلوط بين بلدتي حولا ومركبا بهدف إشعال النيران في الاحراج.
وتسبب الاعتداءات الاسرائيلية باندلاع حرائق كبيرة في بلدتي عيترون ومارون الراس بفعل القذائف الحارقة التي ألقيت على المنطقة.

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