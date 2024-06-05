صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

نسي إبنته في السيارة فأصيبت بحروق وماتت.. فاجعة تهز بعلبك

صيدا اون لاين

توفيت الطفلة "أ.أ.ح."(فلسطينية - مواليد 2022)، اليوم الأربعاء، وذلك إثر إصابتها بحروق في جميع أنحاء جسدها بعدما نسيها والدها داخل السيارة في بعلبك.

وفي التفاصيل، فإنّ والد الطفلة الذي يُدعى "أ.ح."، كان بصدد إحضار ابنته إلى والدتها "غ.ب." لرؤيتها كون الأخيرة هي طليقة الأول.

وخلال توجهه إلى منزل "غ.ب."، أوقف "أ.ح." سيارته جانباً بسبب انقطاعها من الوقود، ما دفعه لإغلاق النوافذ وإقفال السيارة والذهاب إلى محطة محروقات لإحضار الوقود.

وبحسب المعلومات، فإن "أ.ح." غاب لساعات ونسيَ طفلته داخل السيارة قبل أن يعود ويجدها غائبة عن الوعي وأشعة الشمس الحادة تسببت لها بحروقٍ في جميع أنحاء جسدها.

وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى مُستشفى دار الحكمة الحكومي، ليتبين أنها فارقت الحياة.
وإثر ذلك، حضرت الأجهزة الأمنية والطبيب الشرعي وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فر والد الطفلة الى جهة مجهولة بعد علمه بأن طفلته قد توفيت.

وحالياً، تعمل الأجهزة الأمنية على وتعقب الوالد وتحديد مكانه تمهيدا لتوقيفه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، فيما تبين أنهُ من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات.

اقرأ أيضا

قوى الأمن تعمم صورتي "Jovi" و "Appo"... اعتديا جنسيا على عدد من القُصّر، هل من وقع ضحيتهما؟

بالصور: ضبط 16 طنًا من مادة أولية منتهية الصلاحية داخل معمل لتصنيع الشوكولا بالجنوب

أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالبشر خلف القضبان!

بالفيديو: هجوم مسلح فاشل على السفارة الأميركية في لبنان

توصياتٌ من السفارة الأميركية الى رعاياها في لبنان!

تفاصيل التحقيقات بالهجوم على السفارة الأميركية: خلية لداعش؟!

تم نسخ الرابط