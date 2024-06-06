مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا تخرج دفعتها الـ 142

احتفلت مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا بتخريج دفعتها الـ ١٤٣ للصفوف المنتهية، بحضور حشد من نواب المنطقة والفعاليات و الأهل و الأصدقاء.

رئيسة المدرسة السيدة ألين جبران أثنت خلال كلمتها على ثقة الأهل بالمدرسة، ودعت الخريجين إلى تذكر القيم التي اكتسبوها، وإلى مواجهة الصعاب بكل إيجابية، والعمل على بناء العلاقات الإيجابية. كما اوصتهم بالتعلم الدائم، لمواكبة هذا العصر السريع.

وتوجه أمين سر الشؤون التربوية في السينودوس الإنجيلي جوني عواد إلى الطّلاب بوصايا عديدة، أهمها الابتعاد عن الفساد والمفسدين، قائلًا لهم:" إن لبنان الحلم هو الفكر، والتقدم، والازدهار، ومواكبة العصر، و أنتم جزء من صناعة هذا الحلم.

وأكد رئيس القسم الثانوي شادي مشنتف للطلاب أن لبنان يحتاجهم، فهم عصب هذا الوطن، ومن دونهم يترهل لبنان، ويصاب بالشلل.

وكان الاحتفال قد استهل بالصلاة مع القس ميخائيل سبيت، وتضمن الوقوف دقيقة صمت تقديرًا لأرواح شهداء لبنان وفلسطين.

وضمت دفعة الإنجيلية لهذا العام ١٠٠ طالب، وخطب فيهم المنتج العالمي صادق الصباح، رئيس مجلس إدارة شركات صباح ميديا، وابن الإنجيلية، حيث أوصى الطلاب التفكير بالآخر، وحب لبنان، وصيدا، و المدرسة، قائلًا لهم:" احملوا بقلوبكم أرض الوطن، انجحوا، وتعالوا. افرحوا هنا، لأن الفرح الحقيقي لا يعاش إلا على أرض الوطن بين الاهل و الأحباب.