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لبنان

خبر من هيئة إدارة السير يتعلّق بإصدار رخص السوق.. ما أعلنته مهمّ

صيدا اون لاين

صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات البيان التالي: 
تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - أنها ستباشر إعتبارا" من تاريخ 2024/6/11 بإصدار رخص السوق الخصوصية للمرشحين الذين سبق واجتازوا الامتحانات النظرية والعملية بنجاح خلال العام ٢٠٢٢ في أقسام (النبطية، صيدا، زحلة، طرابلس) وفروع (الأوزاعي، عاليه، جونية).
لهذه الغاية، تطلب المصلحة من أصحاب العلاقة الحضور شخصيا" أو من خلال مكاتب تعليم السوق المعنية الى مراكز الأقسام والفروع المذكورة أعلاه وفق التواريخ والأوقات المحددة في الجداول المرفقة؛ على أن يتم ابراز:
-    صورة عن هويّة المرشّح
-    صورة شمسية مصدقة
-    إقامة صالحة للأجانب
واستكمال دفع الرسوم المتوجبة.
ملاحظة: يطلب الى المرشحين الذين سبق لهم أن تقدموا بطلباتهم في فرعيّ الأوزاعي وعاليه واجتازوا الامتحانات النظرية والعملية بنجاح خلال العام ٢٠٢٢، الحضور شخصيا" أو من خلال مكاتب تعليم السوق المعنية الى المركز الرئيسي في الدكوانة مع المستندات المذكورة أعلاه.

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