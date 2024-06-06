صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
"LBCI": منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الأمين العام لنقابة المعلمين ناشد وزير التربية حسم موضوع الامتحانات الرسمية الدفاع المدني رفع الجهوزية نظرًا لارتفاع مؤشر خطر اندلاع الحرائق ودعا للتقيد بإرشاداته قوى الأمن أكّدت انتحار أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة عبر إطلاق النار على رأسه خبر من هيئة إدارة السير يتعلّق بإصدار رخص السوق.. ما أعلنته مهمّ على طريق القدس... الحزب ينعى "بدر"

لبنان

الأمين العام لنقابة المعلمين ناشد وزير التربية حسم موضوع الامتحانات الرسمية

صيدا اون لاين

ناشد الأمين العام لنقابة المعلمين الدكتور أسامة الأرناؤط في بيان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بحسم موضوع الامتحانات الرسمية وتأكيد إجرائها في مواعيدها، وخصوصًا في ظل الظروف الحالية على  المستويات المختلفة والتكهّنات التي تصدر من هنا وهناك، وتسبّب إرباكًا للتلامذة، وتؤثّر على تحضيراتهم لهذه الامتحانات"، معتبرا أنه " لا يجوز تربويا ونفسيا أن يعيش الطالب في هذه الأجواء وأن يبقى عرضة للتجاذبات والتحليلات والتكهنات، فيما يجب أن نسعى جميعًا إلى تهيئة الأجواء المناسبة له، ليكون على استعداد تام لإجراء هذه الامتحانات، وخصوصًا أن الطالب في امتحانات الثانوية العامة يتهيأ للدخول إلى الجامعات، وفي اختصاصات محلية وفي جامعات الخارج، تحتاج إلى معدلات رسمية مرتفعة وإلى معرفة ذهنية صافية".

ختم:"نأمل من الوزير الحلبي التجاوب السريع مع مطلبنا وإصدار الموقف المناسب بهذا الخصوص مع تقديرنا للجهود التي تبذلها الوزارة تحضيرا للامتحانات".

اقرأ أيضا

بمسيرات الحزب... الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي

توقيف شخص اختلق قصّة خطف طفله ليتبيّن أنّه قتله

مواعيد مباريات نادي الرياضي في بطولة آسيا!

شعر بها مواطنون... هزّة أرضيّة ضربت لبنان كم بلغت قوّتها؟

بالفيديو: حادث سير مروّع على أوتوستراد الشماع في صيدا: سائق جبالة باطون يفقد السيطرة عليها

قرار مجلس الوزراء بالتعويضات ينصف الجنوبيين ولكن...

تم نسخ الرابط