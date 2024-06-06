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المركزي الأوروبي يخفّض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات

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بدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة الرئيسية، ما يفتح مجالاً أمام تخفيف حدّة التوترات المحيطة بالقروض التجارية والعقارية.

وكانت المؤسسة الأوروبية قد خفّضت أسعار الفائدة آخر مرة، في أيلول 2019.

وخُفضت نسبة الفائدة على الودائع إلى 3,75 في المئة، بعدما بلغت أعلى مستوى في أيلول الماضي بوصولها إلى 4 في المئة، وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة.

وأدى الانخفاض الملحوظ في التضخّم في منطقة اليورو إلى 2,6 في المئة في أيار، بعد وصوله إلى ذروته في خريف العام 2022، إلى إقناع مجلس محافظي البنك المركزي بتخفيف القيود النقدية اعتباراً من حزيران، ما يعني الخروج من مرحلة غير مسبوقة تمثّلت في رفع أسعار الفائدة بدءاً من تموز 2022.

 

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