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"الحزب" يطلق صواريخ على طائرات اسرائيلية خرقت جدار الصوت

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صدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه: "أطلق مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية صواريخ دفاع جوي على طائرات الجيش الاسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".
وفي بيان اخر، أفادت المقاومة الإسلامية: أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الخميس 6-6-2024، ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‌".

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