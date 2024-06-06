"الحزب" يطلق صواريخ على طائرات اسرائيلية خرقت جدار الصوت
صدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه: "أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية صواريخ دفاع جوي على طائرات الجيش الاسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".
وفي بيان اخر، أفادت المقاومة الإسلامية: أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الخميس 6-6-2024، التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة".