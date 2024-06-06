"الحزب" يطلق صواريخ على طائرات اسرائيلية خرقت جدار الصوت

صدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه: "أطلق مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية صواريخ دفاع جوي على طائرات الجيش الاسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".

وفي بيان اخر، أفادت المقاومة الإسلامية: أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الخميس 6-6-2024، ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‌".