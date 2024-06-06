غادة عون: الحجار يريد افتعال مشكل لأنني وصلت الى مراحل متقدمة في التحقيقات المالية

اشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تعليقا على قرار كف يدها عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، الى انها ليست موظفة عند النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار وهو ليس رئيسها.

واوضحت القاضية عون في حديث لـ "او.تي.في" بان الهدف إقصائي لأن هناك ملفات كبيرةً يمكن أن تطاول سياسيين مهمين، والحجار يريد افتعال مشكل لأنني وصلت الى مراحل متقدمة في التحقيقات المالية.

واستطردت "كشفت تورط حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أكثر فأكثر، وهو ما لا يناسبهم لأنهم متورطون معه".

يذكر بان الحجار قرر كف يد عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، ووجه تعميما إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ اي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.