كشف الكاميرات المخفية... ونصائح للحفاظ على الخصوصية

كثيراً ما يجتمع المتلصصون والتكنولوجيا معاً، وذلك باستعانة من يعمدون إلى التلصص على الآخرين، بشتى أنواع التكنولوجيا... من الجوالات الذكية إلى الكاميرات الخفية للوصول إلى مبتغاهم. ولحسن الحظ، هناك كثير من الوسائل لتجنب التلصص، كما تقول كيم كوماندو في «يو إس إيه توداي».



حوادث تلصص

من حوادث التلصص ما يحدث لسيدة تقف في مكان ما لفترة ليقترب شاب منها وينحني نحو الأرض بالقرب منها، ويضع جواله على الأرض لالتقاط صورة لجسدها.

أو حالة سيدة أخرى، كانت تتسوق داخل متجر مع وجود شخص مريب، لكنها بدأت في تصوير هذا المتلصص أثناء تعقبه أي ضحية أخرى بمختلف أرجاء المتجر. والتقطت صورته في أثناء وضعه جواله على الأرض، ونشرت المقطع المصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي نهاية الأمر، كان هذا المقطع السبب وراء إلقاء القبض على المتلصص.

نصائح لحماية خصوصيتك

وسواء كنت في جولة تسوق داخل متجر ما أو في عطلة، يمكن أن يكون ثمة متلصص يحوم حولك. إليك بعض النصائح الذكية للحفاظ على أمنك:

- أي مكان عام متاح بطبيعته أمام المتلصصين؛ لذا عليك الانتباه جيداً للوسط المحيط من حولك بأي مكان تغير فيه ملابسك، بما في ذلك غرف قياس الملابس، وغرف الفنادق وصالات الألعاب الرياضية.

- ابحث دوماً عن الكاميرات. ومن بين علامات التحذير على هذا الصعيد، الأسلاك المشبوهة، والأضواء الوامضة الصغيرة. من الممكن كذلك إخفاء الكاميرات خلف أشياء، مثل ديكورات الحائط والمصابيح والأرفف.

- تعد المرايا نقاط اتصال للكاميرا؛ لذا تفحص لو أن هناك كاميرات خفية، عبر إغلاق المصابيح داخل الغرفة، وتوجيه مصباح جوالك باتجاه المرآة.

- لا تنس تفحص دورات المياه هي الأخرى. من الممكن إخفاء كاميرات خلف المقاعد والأحواض.

- من أجل الحصول على طبقة إضافية من الحماية، يمكنك الاستثمار في شراء كاشف الكاميرات الخفية، واحتفظ به في حقيبتك. بجانب ذلك، هناك تطبيقات لرصد الكاميرات الخفية لجوالات «آيفون» و«أندرويد». ومع ذلك، لا تتوقع نتائج كبيرة منها.

خفايا المساكن المستأجرة

ماذا عن وحدات السكن المستأجرة؟ نعم عليك تفحص هذه الوحدات كذلك؛ إذ اكتشف بعض الناس نحو اثنتي عشرة كاميرا في جميع أنحاء المنزل الذي استأجروه. ولم تجر الإشارة إلى وجودها سوى بخط صغير في أسفل قائمة محتويات المنزل. وكان واضحاً أن من كتب التنبيه كان يأمل في ألا ينتبه المستأجرون إليه.

من بين الخطوات المهمة، تبدو ضرورة التحقق من غرفة تبديل الملابس مسألة صغيرة بالمقارنة مع مهمة أكبر، هي التأكد أن العقار المستأجر بالكامل خال من كاميرات التلصص.

كاميرات التلصص الخفية

فيما يلي نصائح لكيفية العثور على كاميرات التلصص الخفية:

من السهل اكتشاف الكاميرات الأكبر حجماً، لكن المشكلة تكمن في الكاميرات الأصغر، التي يسهل على أي شخص أن يخفيها خلف قطع الأثاث أو فتحات التهوية أو الديكورات. وتتمثل إحدى الطرق البسيطة لاكتشاف معظم أنواع الكاميرات، في البحث عن انعكاس العدسة.

- أطفئ الأنوار، وانطلق في مسح الغرفة من حولك ببطء، باستخدام مصباح يدوي أو مؤشر ليزر، بحثاً عن الانعكاسات الساطعة.

- تول مسح الغرفة من أماكن متعددة، حتى لا تفوتك كاميرا موجهة إلى أماكن معينة فقط.

- افحص فتحات التهوية وأي فتحات أو فجوات في الجدران أو الأسقف.

بمقدورك كذلك الحصول على كاشف الترددات اللاسلكية (RF detector). ويمكن لهذه الأداة التقاط الكاميرات اللاسلكية التي قد لا تراها. لسوء الحظ، فإن أجهزة الكشف عن الترددات اللاسلكية ليست مناسبة للكاميرات السلكية أو كاميرات التسجيل فقط. ولكشف هذه النوعية من الكاميرات، ستحتاج إلى الالتزام بطريقة تتبع انعكاس العدسة.

إذا كان بإمكانك الاتصال بالشبكة اللاسلكية الخاصة بالمكان المستأجر، فإن برنامجاً مثل «وايرليس نتورك ووتشر» (Wireless Network Watcher) يكشف الأجهزة المتصلة. وقد تتمكن من اكتشاف الكاميرات المتصلة بهذه الطريقة. احرص على فعل ذلك في كل مكان تستأجره، فقط للتحقق مرة أخرى مما هو متصل بالشبكة.

انتبه إلى أن المالك ربما يكون قد وضع الكاميرات على شبكة ثانية، أو يمكن أن تكون سلكية أو من أنواع التسجيل فقط، لذا فإن هذا ليس خياراً يضمن لك السلامة التامة.