ما الكمية المناسبة لتناول الأيس كريم يوميا؟

كشفت الدكتورة أنجيليكا ديوفال خبيرة التغذية الروسية أن كمية الآيس كريم الصحية والمناسبة التي يمكن تناولها يوميا هي "حصة واحدة"، لأنه يحتوي على 400 سعرة حرارية.

وأوضحت أنجيليكا أن هذه السعرات الحرارية الموجودة في الآيس كريم قد تكفي للقيام بنشاط بدني مكثف لمدة ساعتين.

وأضافت خبيرة التغذية الروسية أنه لا يجب تناوله يوميا، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لا يمكن التخلص منها بسهولة، وفقا لموقع " NewsInfo. Ru".

كما يجب تناول الآيس كريم الذي لا يحتوي على الصبغات والعناصر الكيميائية والمستحلبات والمواد الحافظة في النصف الأول من اليوم، حتى يستطيع الإنسان حرق هذه السعرات الحرارية.

كما تحذر الطبيبة من تناول الآيس كريم في الشارع، لأنه قد يلتقط التلوث من الهواء، ويمكن أن يسبب رد فعل تحسسي وحالات تسمم مختلفة.

وإذا عطس شخص ما فإن البكتيريا ستنتشر إلى الآيس كريم، لذلك من الأفضل تناوله في المنزل أو داخل مكان مغلق.