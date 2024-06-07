صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

متفرقات

حزب الله وعائلة الشهيد محمد شقير تقبلا التبريكات في الغازية

صيدا اون لاين

تقبلت قيادة حزب الله في قطاع صيدا وعائلة الشهيد على طريق القدس محمد شوقي شقير التبريكات بشهادته في منزله في بلدة الغازية بحضور سماحة مفتي جبل عامل الجعفري الشيخ حسن عبد الله ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد وكوادر قطاع صيدا وحضر مباركا النائب الحاج حسين الجشي والنائب د.أسامة سعد ، ووفود سياسية وعلمائية وأهلية وممثلو أحزاب وفصائل وجمعيات لبنانية وفلسطينية ورؤساء بلديات ومخاتير.

كما حضرت وفود مباركة من أحياء مدينة صيدا ، تعمير عين الحلوة ، الفيلات ، سيروب ، عبرا وبلدات زغدرايا ، حارة صيدا ، قناريت وكفرحتى، بنعفول ، زيتا ، عنقون ، اركي ، عزة ، حومين التحتا  ، رومين والقنيطرة.
واختتمت التبريكات بمجلس عزاء تلاه فضيلة الشيخ جعفر أحمد ،
ويقيم حزب الله حفلا تكريميا للشهيد شقير اليوم الجمعة الساعة 5:30  عصرا في قاعة مجمع الإمام المهدي في الغازية.

 

اقرأ أيضا

حزب الله وعائلة الشهيد محمد شقير تقبلا التبريكات في الغازية

مبارك مارون بو حرب مفقود. هل تعرفون شيئاّ عنه؟

الامتحانات الرسمية نحو الإلغاء؟

ارتبطت سابقا لكن زواجها لم يدم.. علاقة حب جديدة تجمع رولا شامية بزميلها السابق ؟

بالأرقام... كم سجّلت حركة المسافرين في المطار؟

في ظل التصعيد جنوباً... قلق في مطار بيروت من ضربة إسرائيلية!

تم نسخ الرابط