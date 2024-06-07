حزب الله وعائلة الشهيد محمد شقير تقبلا التبريكات في الغازية

تقبلت قيادة حزب الله في قطاع صيدا وعائلة الشهيد على طريق القدس محمد شوقي شقير التبريكات بشهادته في منزله في بلدة الغازية بحضور سماحة مفتي جبل عامل الجعفري الشيخ حسن عبد الله ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد وكوادر قطاع صيدا وحضر مباركا النائب الحاج حسين الجشي والنائب د.أسامة سعد ، ووفود سياسية وعلمائية وأهلية وممثلو أحزاب وفصائل وجمعيات لبنانية وفلسطينية ورؤساء بلديات ومخاتير.

كما حضرت وفود مباركة من أحياء مدينة صيدا ، تعمير عين الحلوة ، الفيلات ، سيروب ، عبرا وبلدات زغدرايا ، حارة صيدا ، قناريت وكفرحتى، بنعفول ، زيتا ، عنقون ، اركي ، عزة ، حومين التحتا ، رومين والقنيطرة.

واختتمت التبريكات بمجلس عزاء تلاه فضيلة الشيخ جعفر أحمد ،

ويقيم حزب الله حفلا تكريميا للشهيد شقير اليوم الجمعة الساعة 5:30 عصرا في قاعة مجمع الإمام المهدي في الغازية.