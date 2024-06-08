مواعيد مباريات منتخب لبنان لكرة السلة في ليتوانيا

اعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن مواعيد مباريات منتخب لبنان الاول الودية التي سخوضها في ليتوانيا بيم 10 حزيران و14 حزيران استعداداً لخوض ملحق الالعاب الاولمبية الصيفية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة القادمة. ويستعد لبنان لمواجهة ليتوانيا في ثلاث مواجهات متتالية بغياب لاعبي نادي الرياضي بيروت الذي يخوض غمار دوري ابطال اسيا لكرة السلة.

يفتتح المنتخب اللبناني مبارياته في العاشر من شهر حزيران عند الساعة 19:30، على ان يخوض في التوقيت نفسه المباراة الثانية في 12 حزيران وينهي معسكره في 14 حزيران في التوقيت نفسه.