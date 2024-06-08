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قصفٌ على حولا... وحريق كبير في موقعي الجيش اللبناني و"اليونيفيل"

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بتعرّض بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

كما يقوم جنود العدو الإسرائيلي المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل بلدة حولا.

كما أفادت "الوكالة الوطنية" باندلاع حريق كبير في موقعي الجيش اللبناني واليونيفيل (الكتيبة النيبالية) قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الازرق، وتوجهت فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والدفاع المدني اللبناني وآليات تابعة لليونيفيل للعمل على اخماد الحريق.

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